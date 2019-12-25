Сад на Рижском проспекте приведут в порядок к началу октября

На территории появятся пешеходные дорожки.

В Адмиралтейском районе специалисты приведут в порядок сад на Рижском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В сквере между домами № 25 и 27 появятся новые пешеходные дорожки. Садоводы посадят деревья и кустарники. Кроме того, проведут работы по обновлению газона.

К середине осени проект сдадут. Уже 5 октября горожане смогут оценить качество работ по благоустройству сада.

Ранее на Piter.tv: в поселке Солнечное открылся пляж "Ласковый". Его тоже привели в порядок и адаптировали для людей с инвалидностью.

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