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Сад на Рижском проспекте приведут в порядок к началу октября
Сегодня, 14:55
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Сад на Рижском проспекте приведут в порядок к началу октября

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На территории появятся пешеходные дорожки.

В Адмиралтейском районе специалисты приведут в порядок сад на Рижском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В сквере между домами № 25 и 27 появятся новые пешеходные дорожки. Садоводы посадят деревья и кустарники. Кроме того, проведут работы по обновлению газона.

К середине осени проект сдадут. Уже 5 октября горожане смогут оценить качество работ по благоустройству сада.

Ранее на Piter.tv: в поселке Солнечное открылся пляж "Ласковый". Его тоже привели в порядок и адаптировали для людей с инвалидностью. 

Фото: Pexels

Теги: благоустройство, озеленение, природа, рижский проспект, сад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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