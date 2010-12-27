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"Ищите новые места, где нет ни скверов, ни садов": реакция соцсетей на застройку сада на Неве
Сегодня, 13:17
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nastya960

"Ищите новые места, где нет ни скверов, ни садов": реакция соцсетей на застройку сада на Неве

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ЗакС в третьем чтении проголосовал за вывод из перечня зеленых насаждений общего пользования “Сада на Неве”.

Депутаты ЗакСа Петербурга 30 октября проголосовали в третьем чтении за вывод из перечня зеленых насаждений общего пользования "Сада на Неве", который находится на Смольнинской набережной. На месте сада хотят построить здания Верховного суда и жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата. Во время второго чтения город пообещал компенсировать эту утрату шестью новыми территориями.

Однако, петербуржцев такое положение дел не устроило, уже с утра у ЗакСа собрались активисты с плакатами. Неравнодушны граждане спрашивали у каждого проходившего в здание, согласен ли он с застройкой сада.

Удивительное дело. Лишь только один прошедший в ЗакС сказал, что поддерживает застройку сада. Кто же тогда голосует? Может быть у них там кнопки сломались?

Ярослав Костров, активист

Не поддерживают застройку сада на Неве и пользователи соцсетей. Петербуржцы негодуют, почему обязательно застраивать сад, вместо того, чтобы выкупить несколько исторических зданий и привести их в порядок?

Также петербуржцы отметили тот факт, что никто почему-то не предлагает снести церковь, чтобы построить на ее месте сквер, или снести школу ради поликлиники. 

Но есть и те, кто не знает даже о местоположении сада и вообще считает, что активистам только дай повод выйти на митинг.

Ранее жители Центрального района уже протестовали против строительства судебного квартала.

Скриншоты: соцсети
Фото: ВК/ Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров) 

 

Теги: закс, зноп, сад на неве
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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