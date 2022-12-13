Политик заметил, что уверен "в нашей победе".

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на судебном заседании, в котором он принимает участие по видеосвязи. СЕйчас пациент находится в частной тбилисской клинике "Вивамед". Экс-глава государства выступал на украинском языке. Его речь переводила приглашенная переводчица. По завершению речи политик приподнял свою футболку для того, чтобы частично обнажить живот. Таким образом он покал=зал свое физическое состояние публике.

Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине. Михаил Саакашвили, политик

На вопрос судьи Георгия Аревадзе о доступности еды и медикаментов Михаил Саакашвили ответил положительно. На заседании планируется заслушать экспертов в сфере здравоохранения, а также врачей клиники "Вивамед".

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