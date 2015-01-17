Глава МВД Грузии не видит причин для закрытия границы с Россией

Вахтанг Гомелаури объявил, что россияне всегда в большом количестве приезжали в страну.

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, местным журналистам о том, что не видит причин для закрытия таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс" на государственной границе с Россией. СМИ попросили прокомментировать дальнейшую работу ТПП из-за большого наплыва граждан РФ, которые стремятся попасть на территорию республики. Чиновник напомнил, что по указу президента Михаила Саакашвили в 2011 году россиян встречали на границе "бутылкой вина, приглашая в страну".

Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах. Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии

Напомним, что в социальных сетях с 21 сентября начала появляться информация об увеличении очереди из легковых машин с российской стороны ТПП "Казбеги - Верхний Ларс". Количество людей, пытающихся выехать за пределы РФ увеличивается. За прошлую неделю через ТПП в Северной Осетии в обоих направлениях прошли более 37 тысяч единиц автомобильного транспорта и свыше 115 тысяч человек. Этот показатель на 23,3% больше по сравнению с предыдущей неделей.

На границе с Грузией у КПП "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт.

Фото и видео: YouTube / region kvira