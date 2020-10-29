Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию спустя восемь лет. МВД опровергает

В полиции уверены, что политик не пересекал госграницу.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, что спустя восемь лет смог пересечь государственную границу своего государства. Он написал в аккаунте на Facebook о том, что сейчас находится на территории Батуми. Однако в пресс-службе МВД объяснили, что на самом деле политик не пересекал границу.

Вот это мой Батуми. Второго числа мы все должны пойти на выборы и дать голос Нацдвижению... Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты... Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного - прийти на выборы. Михаил Саакашвили,экс-президент Грузии

Ситуацию не смогли официально подтвердить в партии Саакашвили "Единое национальное движение". Они рассказали журналистам, что сейчас эта информация уточняется. Ранее Саакашвили уже говорил о своем намерении вернуться в Грузию в преддверии октябрьских выборов. В стране он является фигурантом нескольких уголовных дел. Власти неоднократно говорили о том, что политик будет задержан сразу же после того, как перейдет госграницу.

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Фото и видео: Facebook / Mikheil Saakashvili