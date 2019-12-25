Саакашвили: "Северный поток — 2" полезен для Украины

Грузинский политик назвал краткосрочные угрозы и долгосрочные перспективы проекта.

Грузинский политик Михаил Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины. В рамках интервью с польскими журналистами с портала Energetyka24 бывший президент оценил долгосрочные перспективы по реализации российского газопровода в Европе. Он также рассказал, чем угрожает Киеву проект в краткосрочной перспективе. Трубопровод политик назвал "очень опасной штукой". По мнению эксперта, если РФ захочет напасть на соседнее государство весной 2022 года, то Запад будет с меньшим энтузиазмом поддерживать Киев. Он призвал Киев стать самодостаточным в вопросе добычи голубого топлива, а также - начать его экспортировать в третьи страны.

У Украины достаточно собственного газа… Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить. Мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Напомним, что строительство газопровода "Северный поток — 2" заняло три года. Мероприятия завершились только на позапрошлой неделе. Трубопровод был проложен по дну Балтийского моря от России до ФРГ. Начать эксплуатацию объекта компания -оператор планирует до конца 2021-го.

Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов.

Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili



