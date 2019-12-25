Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поражение армии Афганистана в борьбе с "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) связана с отсутствием у нее воли к сражению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты, находясь на территории Афганистана, укрепили ее армию, однако у нее не было "духа сопротивления", так как военнослужащие полностью полагались на помощь американских сил.
Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе.
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии
По его словам, боевики не остановятся на одном лишь Афганистане и продолжат движение по Средней Азии.
Ранее более 60 стран призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан.
Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все