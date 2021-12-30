Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави

Девушка политика раскрыла подробности о том, где Саакашвили сейчас должен находиться.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перевезен в тюрьму в Рустави. Такое заявление в прямом эфире в собственном Facebook-аккаунте сделала девушка политика, представительница Верховной Рады Украины Елизавета Ясько. Ранее она уточнила, что пациента забрали из медицинского учреждения в Гори и увезли в неизвестном направлении.

В каком он состоянии никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет. Елизавета Ясько, депутат Украины

На личной странице Саакашвили в Facebook говорится о том, что политик доставлен в тюрьму Рустави. Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия в настоящее время ожидает разрешения на встречу с клиентом. Сторона защиты добавила, что всех волнует вопрос о том, жив ли экс-глава страны и не причинили ли ему увечий в госпитале. Сам Саакашвили в понедельник рассказал подписчикам о том, что его посетили люди в черной форме и рассказали о решении вывезти его из военного госпиталя.

Девушка Саакашвили заявила, что политик находится в критическом состоянии.

Фото и видео: Facebook / Ліза Ясько - Lisa Yasko