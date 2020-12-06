Девушка Саакашвили заявила, что политик находится в критическом состоянии

Елизавета Ясько раскрыла подробности о посещении консулом пациента Саакашвили.

Девушка грузинского политика Михаила Саакашвили заявила, что тот находится в критическом состоянии. Об этом украинский депутат из Верховной Рады Елизавета Ясько рассказала подписчикам во время прямого эфира на Facebook. Парламентарий заметила, что два дня к пациенту не запускали посетителей. Однако сегодня руководство больницы разрешило консулу попасть к Саакашвили.

Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки. Елизавета Ясько, депутат Украины

Напомним, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до местных выборов, которые состоялись 2 октября. Прокуратура страны заметила, что политик передвигался в трейлере с молочными продуктами, чтобы попасть на территорию Грузии. По факту незаконного пересечения государственной границы было возбуждено уголовное дело.

Саакашвили привезли в суд для рассмотрения дела о разгоне митинга.

Фото и видео: Facebook / Ліза Ясько - Lisa Yasko