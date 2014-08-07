Саакашвили привезли в суд для рассмотрения дела о разгоне митинга

Территория возле суда оцеплена полицией.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в Тбилисский суд на рассмотрение дела о разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Об этом сообщает телевизионный канал "Первели".

Политика вывезли из военного госпиталя города Гори, где он проходит лечение после продолжительной голодовки, под усиленной охраной. Территория возле суда полностью оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, сюда доставили водометы, а также установили железные ограждения.

Предыдущее заседание по делу состоялось 10 ноября. Саакашвили в нем участия не принимал, так как его не допустили в суд с целью безопасности.

Напомним, бывшего главу Грузии задержали в Тбилиси вечером 1 октября текущего года. Его заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Кроме того, на рассмотрении суда находятся дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телевизионной компании "Имеди" и о растрате средств из государственного бюджета. Саакашвили грозит минимум шесть лет лишения свободы.

Ранее омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили.

Видео: Telegram/Sputnik Грузия, РИА Новости