Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили

Политик может впасть в кому, а затем умереть.

Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у бывшего президента Михаила Саакашвили. В заявлении аппарата уполномоченного говорится о результатах проверки политика, который сейчас находится в тюрьме. Специалисты не исключают, что мужчина может впасть в кому, которая в свою очередь завершится летальным исходом.

Напомним, что 18 ноября Михаил Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, потерял сознание. Активисты и сторонники политика требуют, чтобы к экс-главе республики пустили врачей из гражданской медицинской клиники. Ежедневно в Тбилиси проводятся протесты. на этом фоне группа экспертов посетила Саакашвили в тюремной больнице. Они подтвердили необходимость перевода пациента на лечение в высокотехнологичный высокотехнологичный госпиталь

Хотя группа специалистов, в отчете от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжелое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений - энцефалопатия Вернике. пресс-служба аппарата омбудсмена Грузии

Уточняется, что для полного исследования очаговых процессов в головном мозге Саакашвили потребуется МРТ, в том числе МР-венография, также рекомендуется исследование ЭЭГ.

В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили.

Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili

