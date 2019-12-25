В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

Рати Брегадзе рассказал том, что врачи каждый день будут информировать общественность о состоянии здоровья политика.

В Минюсте Грузии рассказали о состоянии бывшего президента Михаила Саакашвили. Глава профильного ведомства Рати Брегадзе во время брифинга с журналистами объяснил, что за состоянием здоровья заключенного следят. Осужденный политик уже полтора месяца находится в голодовке. При этом ему предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Я со всей ответственностью заявляю, что с того момента, как Саакашвили был задержан и попал в пенитенциарную систему, не было ни одного случая, когда ему потребовались бы какие-либо медицинские услуги, и пенитенциарная служба не могла их предоставить. Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии

Чиновник заметил, что пенитенциарное медицинское учреждение обладает полной инфраструктурой для оказания помощи пациенту. Саакашвили помогут реабилитироваться в постголодный период. Состояние политика контролируется дополнительными бригадами врачей. В ежедневном режиме специалисты будут делать заявления в целях борьбы с распространяющейся дезинформации о состоянии экс-главы Грузии.

Зеленский заявил Грузии о недопустимости применения к Саакашвили мер принуждения.

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