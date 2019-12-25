Зеленский заявил Грузии о недопустимости применения к Саакашвили мер принуждения

Киев призвал Тбилиси дать доступ к врачам и разрешить матери навестить Саакашвили.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил премьер-министру Грузии Ираклия Гарибашвили о недопустимости применения к Михаилу Саакашвили мер принуждения. Такое заявление политик опубликовал в социальных сетях. Известно, что переговоры по данному вопросу велись в рамках телефонного общения между сторонами. Киев призвал Тбилиси пустить к экс-президенту республики медицинский персонал и его мать.

Права гражданина Украины Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей. пост Владимира Зеленского

Напомним, что грузинская специальная пенитенциарная служба 11 ноября показала записи видеокамер размещения в тюрьме бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. На записи видно, что политика при помощи силы вывели из машины. При этом тот оказывает сопротивление, после чего ломает медицинское оборудование. Затем Саакашвили доставили в камеру глданской тюремной больницы.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official