С затонувшего у берегов Турции судна спасены 5 украинцев

В данный момент продолжаются поиски ещё пятерых моряков.

С затонувшего у берегов Турции судна Arvin спасены 5 украинцев и один гражданин другого государства. Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, судно шло под флагом Палау. Все моряки в данный момент госпитализированы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Известно, что 10 из 12 членов экипажа являются гражданами Украины, двое — гражданами РФ.

Николенко отметил, что в данный момент продолжаются поиски ещё пятерых моряков.

Ранее глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса.

Видео: Youtube/Nermin Istikbal