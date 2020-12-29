Глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса. Мероприятие в городской больнице Анкары транслировали местные телеканалы. Фахреттин Коджа привился препаратом СoronaVac, произведенной китайской компанией SinoVac. С этого момента началась массовая вакцинация на территории страны. После министра прививку сделали члены государственного научного совета.
Ранее глава Минздрава рассказал, что турецкие власти одобрили использование китайской вакцины в экстренных ситуациях. С 14 января в стране начнут прививать медицинский персонал от коронавируса.
Напомним, что Турция должна получить 50 млн доз вакцины SinoVac до конца февраля 2021 года. К концу марта чиновники закупят 4,5 млн доз препарата от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.
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Фото: Pixabay.com
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