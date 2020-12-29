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Эрдоган завел канал в Telegram

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На него уже подписались более 81 тысячи человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел канал в мессенджере Telegram.

За несколько часов на него подписались более 81 тысячи человек. Канал уже прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.

Эрдоган в одной из первых записей поблагодарил всех, кто подпишется на его канал. Он также опубликовал фотографию с котом на переднем плане.

Ранее Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit.

Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME

Теги: telegram, мессенджер, президент турции, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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ermomalen
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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