Эрдоган завел канал в Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел канал в мессенджере Telegram.
За несколько часов на него подписались более 81 тысячи человек. Канал уже прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.
Эрдоган в одной из первых записей поблагодарил всех, кто подпишется на его канал. Он также опубликовал фотографию с котом на переднем плане.
Ранее Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit.
Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME
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