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С понедельника Ботанический сад переходит на зимний режим работы
Сегодня, 18:04
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С понедельника Ботанический сад переходит на зимний режим работы

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В рабочие дни посетители могут прийти в парк с 10 утра до 16:30.

С завтрашнего дня, 7 ноября, Ботанический сад Петра Великого переходит на зимнее расписание. Теперь по понедельника в дендрарии выходной. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

В рабочие дни посетители могут прийти в парк с 10 утра до 16:30. Прогуляться по оранжерее можно с 11:00 до 16:30.

Кроме того, работники сада рассказали, сколько времени занимает прогулка по локациям пространства, чтобы посетители смогли спланировать свое время. 

Оранжереи - 45-80 минут,  музей - 30-40 минут,  выставки - 30 минут,  прогулка с квестом по Парку-дендрарию - 40 минут. 

Пресс-служба Ботанического сада 

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого

Теги: ботанический сад, переход на зимнее расписание, природа, растения, флора, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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