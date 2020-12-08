С понедельника Ботанический сад переходит на зимний режим работы

В рабочие дни посетители могут прийти в парк с 10 утра до 16:30.

С завтрашнего дня, 7 ноября, Ботанический сад Петра Великого переходит на зимнее расписание. Теперь по понедельника в дендрарии выходной. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

В рабочие дни посетители могут прийти в парк с 10 утра до 16:30. Прогуляться по оранжерее можно с 11:00 до 16:30.

Кроме того, работники сада рассказали, сколько времени занимает прогулка по локациям пространства, чтобы посетители смогли спланировать свое время.

Оранжереи - 45-80 минут, музей - 30-40 минут, выставки - 30 минут, прогулка с квестом по Парку-дендрарию - 40 минут. Пресс-служба Ботанического сада

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого