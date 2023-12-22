С начала января в Петербурге обновился список объектов культурного наследия

Речь идет о здании Английского собрания и особняке Шувалова.

В январе 2024 года в Петербурге обновился список объектов культурного наследия. В Центральном районе два объекта получили статус особо охраняемых. Речь идет о здании Английского собрания и особняке Шувалова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района города.

Известно, что здание Английского собрания было построено три века назад. В нем жили петербуржцы и иностранцы. В XIX веке здание перестроили, после чего в нем открылся английский клуб, который стал одним из самых популярных мест для дворянства. После революции 1917 года здание было национализировано. Комнаты дома заняли горожане, красивые залы превратились в коммунальные квартиры.

Особняк Шувалова был построен в середине XIX века. В этом доме граф Шувалов прожил до конца своей жизни. С 1903 по 1912 год здесь располагалась китайская дипломатическая миссия. В начале прошлого века особняк купил граф Воронцов-Дашков.

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Фото: Telegram / Центр. Новости