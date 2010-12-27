С начала холодов в Петербурге на водоёмах спасено четыре птицы

В четверг, 28 ноября, петербургские спасатели отчитались о ходе спасения птиц с водоёмов Северной столицы. Об этом сообщается на официальной страничке ПСО "Экстремум".
Спасатели отметили, что каждый год в ноябре на водоёмах Петербурга появляется корка льда, которая сковывает раненных уточек.
"Количество заявок нарастает лавиной, и хочется порваться сразу на много кусочков",
—скзано в сообщении.
Как оказалось, только за 4 дня холодов спасатели вызволили из "леденого водоема" около 12 птиц. Чаще всего пернатые застревали в Таврическом саду, в Лахтинском разливе, в водоёмах Нового Петергофа и Пушкина.
Спасатели убедительно просят петербуржцев сраpу сообщать о примерзших уточках. Дело в том, что пернатые могут стать легкой добычей для собак и кошек.
Ранее мы сообщали о том, что в карельском парке Рускеала появился "блинчатый лед".
Фото:pixabay
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