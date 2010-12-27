С начала холодов в Петербурге на водоёмах спасено четыре птицы

Резкое похолодание сковывает водоёмы коркой льда вместе с их ранеными обителями.

В четверг, 28 ноября, петербургские спасатели отчитались о ходе спасения птиц с водоёмов Северной столицы. Об этом сообщается на официальной страничке ПСО "Экстремум".

Спасатели отметили, что каждый год в ноябре на водоёмах Петербурга появляется корка льда, которая сковывает раненных уточек.

"Количество заявок нарастает лавиной, и хочется порваться сразу на много кусочков", —скзано в сообщении.

Как оказалось, только за 4 дня холодов спасатели вызволили из "леденого водоема" около 12 птиц. Чаще всего пернатые застревали в Таврическом саду, в Лахтинском разливе, в водоёмах Нового Петергофа и Пушкина.

Спасатели убедительно просят петербуржцев сраpу сообщать о примерзших уточках. Дело в том, что пернатые могут стать легкой добычей для собак и кошек.

Ранее мы сообщали о том, что в карельском парке Рускеала появился "блинчатый лед".

Фото:pixabay