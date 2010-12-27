Это очень редкое погодное явление.

В четверг, 28 ноября, в карельском парке Рускеала появился "блинчатый лед". Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Учёные отмечают, что это очень едкое погодное явление. Такие кругляши появляются в результате сочетания нескольких факторов: водопада и мороза. Мелкие льдинки образуются в пенящейся воде, где обратный поток приносит их к стремнине водопада.

"Уникальное природное явление, известное науке как "ледяные блинчики" смогли воочию наблюдать гости горного парка Рускеала. На поверхности водной глади у водопада плавали десятки круглых и аккуратных льдинок, похожих на медуз или блины", —сказано в сообщении.

"Блинчики" обрисовались на водопаде Мельничный.

Ранее мы сообщали о том, что на российских озерах распустились "ледяные цветы". Водоемы покрылись редкими кристаллами.

Фото:Отдых в Карелии. Рускеала/вк