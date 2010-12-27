На российских озерах распустились "ледяные цветы". Водоемы покрылись редкими кристаллами

Явление заметили в Кировской области.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что на российских озерах появились "ледяные цветы". По словам экспертов, водоемы покрылись редкими кристаллами.

Редкое явление замечено на водоемах в Кировской области. Местные жители заметили "цветы" в Слободском и Советске.

По словам ученых, такие "цветы" появляются, когда на улице наблюдается относительная влажность менее 100 %. Кроме того, необходимо отсутствие снежного покрова.

Ранее мы сообщали о том, что погода в Петербурге испортится к началу следующих выходных.

Фото:Любительская Метеорология в Кирове/вк