Погода в Петербурге испортится к началу следующих выходных

Синоптики раскрыли информацию о погоде на неделю.

В Росгидромете рассказали об ожидаемой погоде на следующую неделю в Петербурге. По данным синоптиков, погода испортится ближе к началу выходных. До этого местных жителей будет ожидать незначительное потепление. Вместо северного ветра займет южный. Город также могут накрыть небольшие осадки в виде мороси или снега. Вероятность дождя остается на уровне 80%, за исключением одного вечера.

Уже в понедельник петербуржцы почувствуют потепление. Днем температура воздуха поднимается до минус двух градусов. Небо будет облачным, без осадков. Уже к вторнику показатели достигнут нормы. С вероятностью в 91% город накроет снег или дождь. На улице будет минус один. В среду предположительно погода будет на уровне нулевой отметки термометра. В четверг потеплеет еще на один градус, как и в пятницу. Давление будет постепенно снижаться.

В ночь на субботу может выпасть снег. Его глубина не превысит 5 миллиметров. В воскресенье нулевая температура сохранится, но осадков должно быть значительно меньше.

Ранее Piter.tv писал о том, что москвичей предупредили о ледяном дожде.

Фото: Piter.tv

