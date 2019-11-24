Москвичей предупредили о ледяном дожде

Осадки могут привести к отложению льда до одного миллиметра.

Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде в четверг, 28 ноября. Об этом сообщили РИА "Новости".

Согласно данным центра погоды "Фобос" в начале следующей недели в столице будет холодная погода от 0°С до -5°С без осадков. Ближе к концу в Москву придет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой осадки в виде ледяного дождя.

Такие осадки могут привести к отложению льда до одного миллиметра, из-за чего стоит опасаться гололедицы. Отмечается, что, явление будет носить очаговый характер.