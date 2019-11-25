Волонтеры спасли вмерзшую в лед Графского пруда утку

За птицей пришлось ползти по замерзшей воде.

В воскресенье, 24 ноября, на Графском пруду спасли вмерзшую в лед утку. Не оставили птицу на погибель волонтеры центра спасения животных "Кошкиспас".

Утка оказалась в ледяной ловушке почти на середине пруда, отправился за ней волонтер по имени Рустам. Мужчина ползком добрался до птицы, бережно освободил ее, и коллеги спасателя на берегу подтянули его на тросе обратно. Утка испуганно крякала, пока к ней полз спасатель, но потом успокоилась в руках мужчины.

Петербуржцы поблагодарили спасателей за спасение птицы. Утку отвезли на ветеринарный осмотр в центр "Сирин".

Ранее петербургские спасатели выловили кота из Мойки.

Видео, фото: Юлия Носкова, "Любимые Коломяги" / ВКонтакте