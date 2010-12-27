Петербургские спасатели выловили кота из Мойки

Местная жительница еще 19 ноября рассказала, что напуганное животное выскочило со двора на набережной и упало в воду.

Служба спасения животных "КОШКИСПАС" помогла коту, который три дня просидел в нише стены реки Мойки.

Местная жительница еще 19 ноября рассказала, что напуганное животное выскочило со двора на набережной и упало в воду. Кот немного проплыл и забрался в нишу стены. Спасатели прибыли через пару часов и кота там не нашли. На всякий случай для кота на трубе оставили корм, так как он мог забраться дальше вглубь. На следующий день кот не появился, а корм смыло водой.

Уже 21 ноября кот снова появился на трубе. Спасателям не сразу удалось вытащить животное, потому что оно шипело и смотрело с большим недоверием. Спасатели не отчаивались и продолжили приманивать животное кормом. В итоге кота спасли и передали женщине, которая ухаживает за местной живностью.

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Фото: ВК/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум