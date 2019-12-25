С начала 2019 года на Дальнем Востоке предотвратили три теракта. Об этом во время совещания во Владивостоке рассказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
За прошлый год и восемь месяцев этого года в ДВО предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта
заявление Николая Патрушева
Чиновник объяснил, что в июле 2019 года на Дальнем Востоке был одобрен комплекс мер,направленных на повышение антитеррористической защищенности объектов. В ходе дополнительных проверок прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений в сфере антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения и инфраструктурных объектов.
Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии.
Фото: Piter.tv
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