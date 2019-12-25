С июля петербургский транспорт перейдет на работу по единому социальному тарифу

На работу летом отправится более 5 тысяч транспортных средств.

Петербург выбрал для транспорта регулируемый тариф: с 16 июля принципы транспортной политики утвердят на ближайшие пять лет, сообщили в пресс-службе Смольного.

Коммерческие перевозки, как уже сообщалось ранее, заменят социальными, крупные современные автобусы вытеснят маршрутки, скорость движения транспорта увеличится. Отмечается, что общее количество маршрутов немного сократится из-за ликвидации дубликатов. Для связи пригородов со станциями метро заработают новые экспресс-маршруты, перевозки до различных населенных пунктов в Ленобласти также будут выполняться в полном объеме.

С середины лета на работу отправятся более 5 тысяч транспортных средств на 561 маршруте, тогда же вступят в силу городские льготы.

Ранее губернатор Беглов подписал документ планирования для транспортной реформы.

Фото: pixabay