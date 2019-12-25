Губернатор Беглов подписал документ планирования для транспортной реформы

Маршрутки заменят автобусы, а льготы на оплату проезда станут доступны во всех видах транспорта.

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал документ, согласно которому маршрутки заменят автобусы, а льготы на оплату проезда станут доступны во всех видах транспорта. Об этом 12 февраля сообщил журналистам вице-губернатор Максим Соколов.

На работу на дороги города выйдут 900 новых закупленных перевозчиками машин, а в июле на маршруты отправится еще 800 автобусов средней вместимости. Через год Петербургу стоит ожидать еще 900 автобусов: транспорт будет лазурным, под цвет петербургского "Зенита", однако город еще не до конца определился с цветом автобусов. В скором времени город объявит тендер на выбор перевозчика на 11,2 млрд рублей, результаты станут известны к середине апреля.

На данный момент в городе работают 16 коммерческих перевозчиков на 500 маршрутах. Реформа оставит от этого числа лишь 364.

Ранее сообщалось, что "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" могут завершиться в марте.

Фото: Piter.TV