С августа туристы смогут получить кэшбэк за совершенные в Ленобласти покупки

Программа начнет действовать с 15 августа.

Ленинградская область присоединилась к программе Ростуризма, которая предусматривает возврат туристам от 5 до 15 тысяч рублей из суммы, потраченной во время отдыха. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Кэшбэк будет доступен для отдыхающих с с 15 августа по 20 декабря текущего года при условии пребывания в 47-ом регионе минимум 5 дней.

Отметим, что в территории Ленинградской области можно увидеть более 5000 природных, архитектурных и культурных достопримечательностей, 800 из которых связаны с Великой Отечественной войной и другими сражениями. В большинстве районов активно разрабатываются туристические маршруты и проекты.

Ранее мы рассказали о том, что к программе присоеденился и Петербург.

Фото: Piter.TV