В четверг, 23 июля, стало известно о том, что туристы получат кэшбек за поездки в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнева.
Мы планируем сформировать целый пакет традиционных и новых турпродуктов, по которым туристы смогут получить возмещение
Сергей Корнев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга.
Отмечается, что соответствующий проект поддержал Ростуризм. Предполагается, что таким образом расширяется география и доступность внутренних направлений. Кроме того, стимулируется спрос и способствует восстановлению региональных экономик.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылся сад современного искусства Benua Art Garden.
Фото:pixabay
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