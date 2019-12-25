Соответствующее предложение властей города поддержал Ростуризм.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что туристы получат кэшбек за поездки в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнева.

Мы планируем сформировать целый пакет традиционных и новых турпродуктов, по которым туристы смогут получить возмещение Сергей Корнев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга.

Отмечается, что соответствующий проект поддержал Ростуризм. Предполагается, что таким образом расширяется география и доступность внутренних направлений. Кроме того, стимулируется спрос и способствует восстановлению региональных экономик.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылся сад современного искусства Benua Art Garden.

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