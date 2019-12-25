С апреля в петербургской подземке усилят дезинфекцию поездов и пассажирских зон

Обрабатывать все контактные поверхности будут не реже раза в час.

В петербургском метрополитене приняли решение еще больше усилить работы по дезинфекции, начиная с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Сотрудники подземки станут чаще и тщательнее обрабатывать подвижный состав поездов, а также пассажирские зоны в метро. Не реже одного раза в час обработке будут подвергать поручни в вагонах и на эскалаторах, двери, окошки касс, турникеты

Напомним, что из-за карантина с 1 апреля закрыты девять станций метро, а вход в подземку будет закрываться в 22.00.

Фото: Piter.TV