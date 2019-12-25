В Петербурге с 1 апреля закрыты девять станций метро

Еще на восьми станциях закрыли один из двух действующих вестибюлей.

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции 1 апреля в Петербурге закрыли девять станций метро. Еще на восьми станциях на вход и выход стал не доступен один из двух действующих вестибюлей. Об этом сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

С 1 апреля горожане не смогут воспользоваться вестибюлями №1 и №2 станции "Невский проспект", вестибюлями №1 и №2 станции "Новокрестовская". Также для пассажиров закрыли вестибюль станций "Садовая", "Сенная площадь" и "Технологический институт 1". Не доступны на вход и выход станции "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская".

Кроме того, 1 апреля закрылся один из двух вестибюлей станции метро "Девяткино", расположенный на территории города Мурино в Ленобласти, который накануне ввели в режим полной изоляции. Закрыли один из двух вестибюлей на станциях "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".

Также с 1 по 5 апреля изменилось время работы действующих станций. В этот период времени они работают на вход до 22:00. Движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23 часов.

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