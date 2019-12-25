S&P Global признало Украину страной с частичным дефолтом

Рейтинг ценных бумаг, привязанных к ВВП Украины, упал с отметки "CC" (высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств) до "D" (дефолт). Соответствующее заявление опубликовало международное агентство S&P Global Ratings. Эксперты пояснили, что 2 июня страна пропустила платеж в размере 670 миллионов долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП государства. Доолнительно иностранная организация подтвердила рейтинг Украины в иностранной валюте (FC) на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт), а также суверенный кредитный рейтинг в национальной валюте (LC) на уровне "CCC+/C" (существенный риск невыполнения эмитентом своих долговых обязательств).

Мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, <...> составляющего 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства Украины на выплаты по этим облигациям, в случае если они не будут реструктурированы. отчет рейтингового агентства

Напомним, что в конце мая Министерство финансов Украины сообщило о том, что страна не выплатит кредиторам платеж в размере 665 миллионов долларов,, связанный с государственным долгом по ВВП-варрантам — гособлигациям. Известно, что выплаты по этим документам зависят от того, насколько увеличивается ВВП страны. Та выплата, которую украинское правительство должно были бы произвести 2 июня, связана с показателями экономического роста в 2023 году. Киев обязан был была выплатить этот долг в 2024-м, но тогда власти ввели мораторий. На Банковой пояснили, что оставляют выплату в силе до тех пор, пока долг не будет реструктурирован. В апреле 2025 года местный кабинет министров и держатели ВВП-варрантов, среди которых были компании Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, провели переговоры об условиях реструктуризации долга на сумму в 3,2 миллиарда долларов, связанного с ростом экономики. По информации от новостного агентства The Bloomberg, на обсуждении Украина предложила своим кредиторам два варианта, включая полный обмен на суверенные облигации путем переоформления существующих облигаций. В результате инвесторы были готовы реструктурировать только майский платеж. Они потребовали от властей страны 400 миллионов долларов наличными и конвертации более 200 миллионов долларов в новые облигации, на что Украина не пошла.

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