В компании объяснили причину такого решения.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля 2022 года. Такой информацией сотрудники фирмы сделали в официальном пресс-релизе для журналистов. Специалисты уточнили, что данное постановление связано с запретом на территории Евросоюза предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.

15 марта 2022 года ЕС объявил о запрете…В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выдающиеся рейтинги соответствующих эмитентов до установленного крайнего срока. пресс-служба S&P Global Ratings

Напомним, что еще 9 марта компания S&P сообщила о приостановке собственной коммерческой деятельности в России.

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+".

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