Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+"

Показатели упали также по рейтингу Украины.

Международное агентство S&P Global Ratings понизило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ВВ+". Эксперты уточнили, что этот показатель стал ниже инвестиционного уровня. Уровень находится под наблюдением специалистов. Это говорит о его возможном дальнейшем снижении в следующие 90 дней.

Представители S&P полагают, что западные санкции могут иметь вторичные эффекты. В частности, речь идет об ударе по доверию к коммерческому сектору экономики, финансовых проблемах при сопровождении внешней торговли. Угроза новых ограничений может сказаться на вынужденных контрмерах со стороны Москвы, а также сорвать платежи России по внешнему долгу.

Стоит уточнить, что при этом рейтинг Украины опустился с уровня "B" до "B-". По мнению S&P, военная операции России на Украине создает риски для экономического роста и финансовой стабильности страны.

S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году.

Фото: Piter.tv