S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

Пересмотр угроз будет осуществлен в июле 2021 года.

Международное аналитическое кредитно-рейтинговое агентство S&P Global Ratings назвало три ключевых риска для России в 2021 году. В рамках вебинара, посвященном рейтингам РФ и стран СНГ стали известны факторы, которые омрачают перспективы развития Москвы.

В перечень негативных факторов вошли западные санкции, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическую волатильность. Ведущий аналитик агентства Карен Вартапетов указал на то, что в России фиксируется ухудшение благосостояния граждан на фоне пандемии и введенных ограничений.

Напомним, что текущий кредитный рейтинг России в настоящий момент учитывает вероятность ужесточения западных санкций со стороны США. Пересмотр ситуации запланирован на июль 2021 года.

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