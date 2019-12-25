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Четыре города России оказались комфортнее Москвы для жизни
Сегодня, 9:56
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matveyvn

Четыре города России оказались комфортнее Москвы для жизни

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Также в первой десятке Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.

Четыре города России оказались комфортнее Москвы для жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг самых комфортных и доступных городов России института территориального планирования "Урбаника".

Рейтинг составляется на основе социально-экономических показателей городов. Первые четыре места заняли Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург. Столица занимает пятое место. В 2019 году она занимала 52-е место.

Также в первой десятке Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.

Ранее в Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе.

Теги: города, москва, рейтинги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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