Также в первой десятке Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.

Четыре города России оказались комфортнее Москвы для жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг самых комфортных и доступных городов России института территориального планирования "Урбаника".

Рейтинг составляется на основе социально-экономических показателей городов. Первые четыре места заняли Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург. Столица занимает пятое место. В 2019 году она занимала 52-е место.

Также в первой десятке Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.

Ранее в Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе.