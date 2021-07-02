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S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC
Сегодня, 11:38
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S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC

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Эксперты дают негативные прогнозы по экономической ситуации на Украине.

Международное рейтинговое агентство  S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный государственный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC.Правки внесены от 29 июля.В официальном заявлении эксперты отметили, что речь идет о более негативном прогнозе по экономической ситуации в регионе.

S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC+". Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу — негативный.

пресс-служба агентства

Напомним, что S&P Global Ratings в конце мая текущего года также уменьшило украинский показатель с "В-" до уровня "CCC+". Аналитики также давали Киеву негативный прогноз на дальнейшую ситуацию.

S&P Global Ratings отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля.

Фото: Pixabay.com

Теги: s and p global ratings, иностранная валюта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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