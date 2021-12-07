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С Ладожского вокзала пропала платформа 9¾

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Изначально предполагалось, что инсталляция пробудет на вокзале вплоть до новогодних праздников.

С Ладожского вокзала исчезла инсталляция, посвящённая фильмам о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Табличка с надписью "Платформа 9¾", сова и тележка с чемоданами появились на территории вокзала несколько дней назад. Создание арт-объекта приурочили к запуску праздничного поезда "Зимняя сказка", следующего на родину Деда Мороза – в Великий Устюг. 

Изначально предполагалось, что инсталляция пробудет на вокзале вплоть до новогодних праздников. Однако, как сообщила пресс-служба ОЖД, арт-объект устанавливали на непродолжительное время для проведения тематической фотосессии. Теперь объект убрали, чтобы он не мешал проходу пассажиров и не угрожал безопасности.

Видео: Piter.tv
Превью: Instagram / @01_10xna

Теги: гарри поттер, ладожский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elamdes
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