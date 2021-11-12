С Ладожского вокзала отправился туристический поезд "Зимняя сказка"

Маршрут поезда закольцован.

В пятницу, 12 ноября, с Ладожского вокзала в первое путешествие отправился новый туристический поезд "Зимняя сказка", сообщили в пресс-службе ОЖД.

Маршрут поезда "закольцован": Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда. Пассажиры увидят родину Деда Мороза в Великом Устюге, посетят его обсерваторию и библиотеку, а также побывают в Вологде, знаменитой деревянным зодчеством. Отмечается, что в составе поезда – современные купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан.

Поезд будет отправляться по пятницам. Следующие отправления запланированы на 19 и 26 ноября, также 3, 10, 17 и 24 декабря.

Видео: СПб-Главный / Телеграм