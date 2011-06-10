Собаку Фросю, потерявшуюся на Ладожском вокзале, нашли в Кудрово

Все это время собака искала свою хозяйку по городу.

В Кудрово Ленобласти разыскали собаку Фросю, которая пропала на Ладожском вокзале. Питомец убежал почти месяц назад, сообщили 20 мая в группе "Животные • Потеряшки • Приморский район СПб".

Все это время собака искала свою хозяйку по Петербургу. По словам волонтеров, животное выскочило из поезда и побежало в сторону станции "Новочеркасская".

Несколько раз Фрося оказывалась неподалеку от дома в Приморском районе, однако постоянно приходила на восток города. В поиски были вовлечены сотни волонтеров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге третий день ищут 16-летнего юношу. Последний раз парня видели в красном пальто, светло-коричневой футболке, черных брюках и бежевых спортивных туфлях.

Фото: ВКонтакте / Животные • Потеряшки • Приморский район СПб