От Девяткино до Ладожского вокзала за 5 месяцев перевезли 88 тысяч пассажиров

От Девяткино до Ладожского вокзала электричка идёт 20 минут.

По маршруту от Девяткино до Ладожского воказал за 5 месяцев 2025 года перевезли 88 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Динамика пассажиропотока:

– январь: 14,4 тыс. чел.

– февраль: 18,2 тыс. чел.

– март: 19,2 тыс. чел.

– апрель: 20,3 тыс. чел.

– май: 15,9 тыс. чел.

По будням курсируют:

– 4 поезда: Капитолово → Ладожский вокзал;

– 5 поездов: Ладожский вокзал → Капитолово.

Остановки: Лаврики, Девяткино, Новая Охта, Ручьи. От Девяткино до Ладожского вокзала электричка идёт 20 минут.

С 30 июня часть поездов по маршруту продлевается от/до станции Токсово.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"