От Девяткино до Ладожского вокзала за 5 месяцев перевезли 88 тысяч пассажиров

По маршруту от Девяткино до Ладожского воказал за 5 месяцев 2025 года перевезли 88 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
Динамика пассажиропотока:
– январь: 14,4 тыс. чел.
– февраль: 18,2 тыс. чел.
– март: 19,2 тыс. чел.
– апрель: 20,3 тыс. чел.
– май: 15,9 тыс. чел.
По будням курсируют:
– 4 поезда: Капитолово → Ладожский вокзал;
– 5 поездов: Ладожский вокзал → Капитолово.
Остановки: Лаврики, Девяткино, Новая Охта, Ручьи. От Девяткино до Ладожского вокзала электричка идёт 20 минут.
С 30 июня часть поездов по маршруту продлевается от/до станции Токсово.
Фото: Telegram/ АО "СЗППК"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все