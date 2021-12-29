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С Дворцовой площади убрали бесплатный туалет
Сегодня, 14:05
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С Дворцовой площади убрали бесплатный туалет

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Демонтировали кабинки по предписанию Минкультуры.

На Дворцовой площади возле Эрмитажа убрали общественный бесплатный туалет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского "Водоканала". 

Убрать кабинки пришлось по предписанию Минкульта. Напомним, что уже с 1 января общественные туалеты стали  бесплатными. Отныне возмещать затраты на обслуживание  таких удобств будет Смольный. 

Сегодня в ведении предприятия находятся 651 общественный туалет (214 из них стационарных), 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси, 291 передвижной туалет и 91 сетевой модульный туалет. 

Ранее на Piter.tv: "Водоканал" опубликовал "туалетный ролик" в стиле "Игры в кальмара".

Фото: pixabay

Теги: водоканал, дворцовая площадь, демонтаж, туалет, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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