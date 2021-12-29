С Дворцовой площади убрали бесплатный туалет

Демонтировали кабинки по предписанию Минкультуры.

На Дворцовой площади возле Эрмитажа убрали общественный бесплатный туалет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского "Водоканала".

Убрать кабинки пришлось по предписанию Минкульта. Напомним, что уже с 1 января общественные туалеты стали бесплатными. Отныне возмещать затраты на обслуживание таких удобств будет Смольный.

Сегодня в ведении предприятия находятся 651 общественный туалет (214 из них стационарных), 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси, 291 передвижной туалет и 91 сетевой модульный туалет.

Ранее на Piter.tv: "Водоканал" опубликовал "туалетный ролик" в стиле "Игры в кальмара".

Фото: pixabay