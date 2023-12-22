С 8 марта на Малом проспекте П.С. ограничат проезд

Здесь будут проходить работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В Петроградском районе с 8 марта ограничат проезд. Водители не смогут проехать по Малому проспекту П.С. до 8 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Ждановской набережной до Съезжинского переулка. Проезд перекроют из-за работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

Напомним, что с 7 марта закроется движение по Береговой улице. До 16 августа 2025 года здесь будут установлены временные ограждения.

До 15 марта в Центральном районе из-за ремонта трамвайных путей перекроют проезд на пересечении набережной реки Мойки и Садовой улицы. На улице Восстания у дома № 19 до 10 октября тоже будет закрыто движение.

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Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга