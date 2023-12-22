В шести районах Петербурга с 1 марта перекроют проезд

Речь идет о Центральном, Выборгском, Калининском и других районах.

В Петербурге с 1 марта в шести районах Петербурга введут новые ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 15 марта в Центральном районе из-за ремонта трамвайных путей перекроют проезд на пересечении набережной реки Мойки и Садовой улицы. На улице Восстания у дома № 19 до 10 октября тоже будет закрыто движение.

В Выборгском районе до 14 апреля будет ограничен проезд по Гренадерской улице у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом. Изменения связаны с работами по реконструкции электрокабеля.

На Васильевском острове до 15 октября водители не смогут проехать по улице Кораблестроителей на участке от Боцманской улицы до Наличной улицы. В этот период специалисты будут ремонтировать теплосети.

До 11 марта в Невском районе будут проходить работы по реконструкции водовода. В связи с этим закроется движение транспорта по улице Тельмана у пересечения с проспектом Большевиков. Кроме того, до 4 апреля водители не смогут ездить по проспекту Обуховской Обороны на участке от Шлиссельбургского проспекта до Рыбацкого проспекта.

В Петроградском районе до 14 марта закроют движение транспорта у дома № 2 по проспекту Динамо.

В Калининском районе до 9 апреля ограничат движение транспорта по Минеральной улице на участке от Арсенальной улицы до тупика.

Ранее мы писали, что на автобусном маршруте № 82Э сделают новые остановки.

Фото: Piter.tv