С 7 марта закроется движение по Береговой улице

В Приморском районе с 7 марта ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Водители не смогут проехать по Береговой улице (Лахта) от Полевого переулка до Бобыльской улицы. До 16 августа 2025 года здесь будут установлены временные ограждения.
До 15 марта в Центральном районе из-за ремонта трамвайных путей перекроют проезд на пересечении набережной реки Мойки и Садовой улицы. На улице Восстания у дома № 19 до 10 октября тоже будет закрыто движение.
В Выборгском районе до 14 апреля будет ограничен проезд по Гренадерской улице у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом. Изменения связаны с работами по реконструкции электрокабеля.
Ранее мы писали, что в Стрельне построят новую дорогу.
Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ
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