С 7 марта закроется движение по Береговой улице

Водители не смогут проехать по Береговой до 16 августа 2025 года.

В Приморском районе с 7 марта ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водители не смогут проехать по Береговой улице (Лахта) от Полевого переулка до Бобыльской улицы. До 16 августа 2025 года здесь будут установлены временные ограждения.

До 15 марта в Центральном районе из-за ремонта трамвайных путей перекроют проезд на пересечении набережной реки Мойки и Садовой улицы. На улице Восстания у дома № 19 до 10 октября тоже будет закрыто движение.

В Выборгском районе до 14 апреля будет ограничен проезд по Гренадерской улице у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом. Изменения связаны с работами по реконструкции электрокабеля.

Ранее мы писали, что в Стрельне построят новую дорогу.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ