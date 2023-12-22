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С 7 марта закроется движение по Береговой улице
Сегодня, 15:12
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С 7 марта закроется движение по Береговой улице

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Водители не смогут проехать по Береговой до 16 августа 2025 года.

В Приморском районе с 7 марта ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Водители не смогут проехать по Береговой улице (Лахта) от  Полевого переулка до Бобыльской улицы. До 16 августа 2025 года здесь будут установлены временные ограждения. 

До 15 марта в Центральном районе  из-за ремонта трамвайных путей перекроют проезд на пересечении набережной реки Мойки и Садовой улицы. На улице Восстания у дома № 19 до 10 октября тоже будет закрыто движение.

В Выборгском районе до 14 апреля будет ограничен проезд по Гренадерской улице у пересечения с Большим Сампсониевским проспектом. Изменения связаны с работами по реконструкции электрокабеля.

Ранее мы писали, что в Стрельне построят новую дорогу.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ

Теги: береговая улица, бобыльская улица, гати, ограничат проезд, полевой переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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