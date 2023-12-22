В Стрельне построят новую дорогу

Магистраль свяжет проспект Буденного и Красносельское шоссе.

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства одобрили предоставление земельного участка для строительства дороги в Стрельне. Она свяжет проспект Буденного и Красносельское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 4 марта.

Отмечается, что новая улица в Стрельне "станет главной улицей в квартале индивидуального жилищного строительства и малоэтажной застройки". По завершении работ инвестор передаст дорогу в собственность Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в микрорайоне "Галерная гавань", расположенном на Васильевском острове, появится новая улица. Объект улично-дорожной сети построят на Морской набережной, земельный участок 8. Протяженность дороги составит 777 метров.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)