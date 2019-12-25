Остаются ограничения для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим, ношение масок остается обязательным, как и соблюдение социальной дистанции.

С 4 марта в Подмосковье отменяют QR-коды, а также снимают ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Мособлштаб.

Остаются ограничения для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим, ношение масок остается обязательным, как и соблюдение социальной дистанции.

Нельзя проводить публичные мероприятия, за исключением организуемых органами государственной власти.

Как рассказала руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова, прошедшим вакцинацию необходимо сделать тест на антитела к нуклеокапсиду, а не к S-белку, чтобы узнать, переболел ли он бессимптомно.

Ранее в Ленобласти отменили QR-коды. Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае потребуется QR-код.

Фото: pexels

