В Ленобласти отменили QR-коды

Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае потребуется QR-код.

Ленинградская область вслед за Петербургом отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся.Об этом сказано в постановлении правительства 47 региона. Постановление вступило в силу с даты официального опубликования.

В музеях, театрах, фитнес-центрах, ТЦ, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не потребуют. Также один из родителей сможет посещать утренники в детском саду и праздничные мероприятия в начальной школе.

Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае потребуется QR-код.

Фото: pixabay