В Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды

Также с 4 марта в Петербурге отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет.

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки губернатор внес изменения в "коронавирусное" Постановление №121. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, заведения общепита, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия. Снимаются ограничения по наполняемости заведений общепита, бассейнов и фитнес-центров, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.

Также с 4 марта в Петербурге отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет.

Не требуется согласование с исполнительными органами власти Петербурга проведение массовых мероприятий до 100 человек. А максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров не может превышать 2000 человек.

До 30 апреля продлеваются иные ранее установленные ограничения.

Фото: pexels